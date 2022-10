Polícia de intervenção 'carregou' na zona da Juve Leo: veja as imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A polícia de intervenção reagiu à bastonada após a deflagração de engenhos pirotécnicos no Estádio da Alvalade. Os momentos foram de tensão por volta do minuto 19 na partida entre o Sporting e o Casa Pia, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin, com muitos adeptos dos leões, na zona da Juventude Leonina, a fugirem como podiam. [Imagens: Pedro Ferreira]