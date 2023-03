Polícia forçada a intervir antes do Chelsea-Dortmund

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A polícia londrina foi esta terça-feira forçada a intervir e a formar um cordão de segurança nas imediações do estádio Stamford Bridge, antes do início do encontro entre Chelsea e Borussia Dortmund, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, de modo a evitar possíveis confrontos entre adeptos das duas equipas. [Imagens: Reuters e Action Images]