Polícia obrigada a intervir para travar confrontos violentos entre adeptos de Tottenham e West Ham

Os momentos antes do início do jogo entre Tottenham e West Ham, a contar para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, ficaram marcados por confrontos violentos entre adeptos das duas equipas no exterior do estádio dos spurs. A polícia foi, inclusive, chamada a intervir para evitar danos maiores. Alguns adeptos acabaram por abrir a cabeça. As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis. [Imagens: Action Images e Reuters]