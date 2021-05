Por entre pontes e castelos, festa do trail voltou no Melgaço Alvarinho Trail

A pouco e pouco as provas de trail vão voltando ao calendário nacional e nada melhor do que uma realizada numa das zonas mais apreciadas pelos atletas para retomar a atividade. Este domingo foi dia de voltar aos trilhos no Melgaço Alvarinho Trail - Quintas de Melgaço, numa prova com a presença de cerca de 1300 atletas e que nos deu imagens para mais tarde recordar, sempre com destaque para as paisagens de cortar a respiração, num percurso que passa por castelos e pontes.



No plano competitivo, Emílio Carvalho e Fernanda Verde venceram o Ultra Trail de 48Km (inserido no Circuito Nacional de Ultra Trail Séries 150, da ATRP), Tiago Pereira e Carla Pereira triunfaram no Trail Longo de 27Km (inserido no Circuito Nacional de Trail Longo Séries 100, da ATRP), ao passo que João Ferreira e Célia Neto foram os mais fortes no Trail Curto de 19Km.



Note-se que todas as condições de segurança foram garantidas para a realização do evento, sempre seguido as indicações providenciadas pela Direção Geral da Saúde. Entre as principais medidas destacaram-se a medição da temperatura, a desinfeção das mãos com solução SABA, a delineação de trajetos de circulação para que a distância social seja assegurada, acesso do local da partida e chegada limitado a atletas e autoridades competentes, entre outras.



(Fotos: Matias Novo)