Porro dedica golo marcado ao V. Guimarães a Luís Neto

Porro inaugurou o marcador - com a bola a bater em Edwards antes de entrar na baliza - no Sporting-V. Guimarães aos 34 minutos e, nos festejos, mostrou uma camisola, por debaixo da do Sporting, com a seguinte mensagem: "Força Neto". O central dos leões, recorde-se, foi submetido a cirurgia após sofrer um pneumotórax espontâneo e vai ser baixa até pelo menos ao final do ano. [Créditos: Lusa/EPA]