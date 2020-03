Os utilizadores do portal ranker.com escolheram os melhores desportistas de todos os tempos em várias modalidades através de votos positivos e negativos. No final, o próprio site procedeu a uma 'reorganização' dos votos com base em vários fatores e esta é a lista com o top-50 final. [Imagens: Lusa, Lusa/EPA, Reuters, Getty Images e Direitos Reservados].