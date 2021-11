Portimonense participa em ação de reflorestação na serra de Monchique

Casagrande e Toki, dos sub-23, o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, e ainda os jogadores Pedro Sá, Lucas Possignolo e Moufi, do plantel principal, participaram esta segunda-feira numa ação social sobre reflorestação, na serra de Monchique, no âmbito de um projeto desenvolvido pelo Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA).