Portista Vitinha vê campo de futebol batizado com o seu nome: «É uma responsabilidade enorme»

"O sonho começou aqui!". Foi assim que o médio portista Vitinha recordou os primeiros toques na bola no campo de futebol que agora tem o seu nome, na Escola EB/JI de Bairro, na Vila das Aves. "Ser agraciado por uma distinção como esta na escola primária onde frequentei é um orgulho. Revisitar o campo de futebol onde tanto me diverti, onde ganhei e perdi, e onde hoje pude estar com tantas crianças deixou-me um sorriso gigante. Tantas as memórias que guardo deste local onde pedia à minha mãe para ficar só mais 5 minutos. Uma homenagem destas, na escola onde estive, é uma responsabilidade enorme que me obriga dia a dia a trabalhar para poder inspirar com bons exemplos todas estas crianças. É um dever e uma obrigação", descreveu o futebolista internacional português nas redes sociais.