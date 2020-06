Portistas comparecem à chamada em fim de semana de eleições no Dragão

Este fim de semana decorre o ato eleitoral no FC Porto e foram muitos os portistas que aproveitaram as primeiras horas para exercer o seu direito de voto. Pela priemira vez, Pinto da Costa vai enfrentar duas candidaturas rivais à presidência do FC Porto: Nuno Lobo e José Fernando Rio são os homens que desafiaram o carismático líder dos dragões. [Fotos: Ricardo Jr]