Portugal afina estratégia para o Mundial'23 a três dias da estreia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A polivalente futebolista portuguesa Ana Borges esteve ausente do treino da seleção esta quinta-feira, em "gestão de esforço", a três dias da estreia na prova, no domingo, face à Holanda, em Dunedin, na Nova Zelândia. Num dia marcado em Auckland por um inusitado tiroteio que já causou três mortos, em pleno centro da cidade, a seleção lusa, instalada a vários quilómetros de distância, passou ao lado do trágico acontecido e cumpriu mais uma sessão de trabalho.