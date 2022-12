Poucas horas após ter eliminado a Suíça nos oitavos-de-final do Mundial, a Seleção Nacional voltou ao trabalho no complexo em Al Shahaniya: no relvado apenas 12 jogadores, com nota de destaque para a ausência do capitão Ronaldo, que ficou no ginásio a fazer recuperação com os 11 titulares escalados por Fernando Santos no embate diante dos helvéticos.