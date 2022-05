A Seleção Nacional treinou esta manhã na Cidade do Futebol, com vista a preparar o jogo da próxima quinta-feira, com a Espanha, para a Liga das Nações. Fernando Santos contou com Danilo, recuperado de um pequeno problema físico, mas não teve Vitinha,

Portugal prepara jogo com a Espanha e Fernando Santos já conta com Danilo: as melhores imagens do treino