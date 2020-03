Portugueses retidos na Argélia já cozinham... na rua: o relato e as imagens de Eládio Paramés

"O nosso hotel em Argel vai fechar. Vamos sair daqui e ir para um outro. Entretanto, como os restaurantes estão todos encerrados e aqui não nos deixam nem cozinhar nem utilizar a sala de refeições... improvisámos um refeitório na rua. Deu para enganar a fome. Continuamos a aguardar a confirmação do voo e uma solução para as viaturas. A ver vamos...": as palavras são de Eládio Paramés que continua a relatar, diariamente, no Record Online, a situação dos 15 portugueses que continuam retidos na Argélia devido à pandemia de coronavírus e o consequente fecho das fronteiras