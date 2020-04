Pose provocadora ao lado de Arturo Vidal: namorada do craque chileno publica a foto "da discórdia"

"A foto da discórdia .... o que posso dizer? ... que este homem deixa-me louca, que o amo por causa da forma como me trata, porque ele é o homem mais espetacular do mundo, bom pai, amo-te! Tenho muito mais para dizer! Faz-me feliz, ponto final! por isso falem blá blá blá! Aqui estou eu! Nada nem ninguém vai prejudicar o tão bonito que sinto! amo-te, amo-te e viva o amor!", escreveu Sonia Isaza, namorada do futebolista chileno Arturo Vidal, na legenda da fotografia, em pose provocativa ao lado do craque, que publicou no Instagram.