Pote foi à bancada após o apito final no Sporting-Besiktas entregar a camisola ao irmão

Considerado Homem do Jogo na goleada do Sporting diante do Besiktas (4-0) da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, Pedro Gonçalves dirigiu-se, logo após o apito final, às bancadas do Estádio José Alvalade, onde entregou a camisola que vestiu ao irmão André , guarda-redes de 21 anos do Sabroso Sport Clube. (Imagens: Sporting CP, André Pereira/Instagram)