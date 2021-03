Pote recebe apoio da família com mural pintado em casa: «Estou a viver um sonho»

Pedro Gonçalves cumpre a primeira participação num Campeonato da Europa e ontem foi titular pela Seleção Nacional Sub-21 no triunfo ( 1-0 ) sobre a Croácia. O avançado de 22 anos, do Sporting, não esconde a felicidade e orgulho pela fase que atravessa e, através das redes sociais, deixou uma mensagem de agradecimento aos seus seguidores mas também à família, que assinalou o momento de Pote pintando uma das paredes da casa com a imagem do craque a envergar a camisola das quinas. "Difícil de explicar o sentimento de orgulho que tenho em poder disputar o meu primeiro Europeu ao serviço da nossa seleção! Estou a viver um sonho, mas sem a minha família nada disto era possível! Obrigado por este gesto", escreveu Pote, no instagram. [Imagens: Instagram e EPA]