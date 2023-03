'Povoação Trail' voltou a mostrar o que de mais bonito há nos Açores

O Povoação Trail diz ser realizado "no concelho mais lindo dos Açores" e as imagens acima... dificilmente permitem negar essa alegação. Com mais de 600 atletas presentes, entre a prova Ultra (48 quilómetros, com 3300 D+), Longo (25 quilómetros, com 1600 D+) e Caminhada (12 quilómetros cerca de 600 D+), o evento voltou a mostrar o que de mais belo há nos Açores - a prova passou por locais ícones como Picos dos Bodes, aldeia de Sanguinho, Faial da Terra, Alameda dos Plátanos ou Cu de Judas -, num dia em que o desporto se aliou à boa disposição para uma experiência para mais tarde recordar. (Fotos: Matias Novo)