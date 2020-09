Carina Lima trocou-lhes as voltas mas ofereceu ajuda

Carina Lima soma e segue no ranking de surpresas aos seus seguidores. Desta feita, a milionária piloto portuguesa publicou umas sensuais fotografias em fato de banho vermelho com um 'Precisa de ajuda?' inscrito. Ora, as fotos - publicadas na vertical originalmente - tiveram reações de imediato: houve quem escrevesse que precisava de ar, quem quisesse saber se não era ela a versão de 2020 de 'Baywatch', mas muitos responderam à sua pergunta: "Se preciso"... [Fotos Instagram Carina Lima]