Presidente do Barcelona apareceu em Camp Nou com um olho negro

Joan Laporta, presidente do Barcelona, foi uma das atrações no duelo contra o Valladolid. Isto porque o líder dos blaugrana apareceu no estádio (Camp Nou) com um olho negro. Laporta ainda tentou esconder a lesão colocando óculos escuros, mas lá acabou por ser fotografado. Momentos depois, fonte oficial do clube justificou ao 'AS' o olho negro de Laporta como tendo sido consequência de um "acidente doméstico". [Imagens: LUSA/EPA]