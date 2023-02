Presidente do Palmeiras compra avião para o plantel e mostra imagens

Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, partilhou este sábado, nas redes sociais, imagens do avião que comprou para o plantel do verdão - comandado pelo português Abel Ferreira - viajar durante a temporada. "Em breve, os nossos atletas estarão a voar nesta aeronave com muito mais conforto e agilidade. Avanti Palestra", escreveu no Instagram. O avião, refira-se, tem capacidade para 114 pessoas. (Imagens: Instagram/Leila Pereira)