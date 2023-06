Após as celebrações no relvado, Lionel Messi e Sergio Ramos receberam das mãos do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, duas lembranças simbólicas em tons dourados. Luís Campos, conselheiro do clube parisiense, também marcou presença no balneário para um último 'adeus' à dupla. [Imagens: PSG]