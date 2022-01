E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O jornal espanhol 'As' analisou os desempenhos dos jogadores que protagonizaram as dez maiores transferências do último verão na Europa e concluiu que apenas Ben White, contratado pelo Arsenal por 58,5 milhões de euros, se salva. Veja quem são os futebolistas que têm ficado aquém dos milhões que foram pagos por eles.