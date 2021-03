O circuito de Losail, no Qatar, recebeu este sábado o primeiro dia de testes de pré-temporada do MotoGP e muitas das principais figuras do paddock estiveram em ação. Além do português Miguel Oliveira, que estreou a sua nova KTM, nomes como Valentino Rossi, Fabio Quartararo e Pol Espargaró também deram as primeiras voltas da nova época. [Imagens: MotoGP]