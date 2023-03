Professora portuguesa de línguas causa ciúmes entre mulheres dos jogadores do Manchester City

Sara Duque acompanha Julián Alvárez mas também já ensinou o portista Namaso a falar português. Uma foto partilhada com o avançado argentino do Manchester City colocou a fluente em português, espanhol, inglês, francês, italiano e alemão nas bocas do Mundo. De acordo com a Azteca TV, a professora de línguas estará mesmo a causas ciúmes entre as esposas dos jogadores do Manchester City, que não gostam da proximidade da esbelta portuguesa, antiga advogada especializada em Direito do Desporto. No Instagram pessoal, Duque mostra os atributos físicos mas também as conquistas profissionais com vários reconhecidos jogadores profissionais. [Imagens: Sara Duque Instagram]