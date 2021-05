Daniel Ramos e Rui Cordeiro, treinador e presidente do Santa Clara, respetivamente, protagonizaram esta noite um momento caricato depois de o emblema açoriano garantir presença na Conference League da próxima época. Ambos vestiram-se de vaca no final da partida com o Farense - que o Santa Clara venceu por 4-0 - e apareceram na sala de imprensa com esse disfarce. O próprio clube publicou uma das fotografias nas redes sociais e deu conta de uma "promessa cumprida".