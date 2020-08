O PSG derrotou esta terça-feira o RB Leipzig por 3-0 e garantiu uma inédita presença na final da Liga dos Campeões. No final do encontro, jogadores e staff do emblema parisiense fizeram a festa em pleno relvado do Estádio da Luz, um recinto que vão voltar a visitar já no domingo para o duelo decisivo da competição frente a Bayern Munique ou Lyon. [Imagens: Reuters e Lusa/EPA]