E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O jornal inglês 'The Mirror' fez um levantamento dos salários dos jogadores do PSG, um dos clubes que mais contratou no último verão. Ao todo são 300 milhões de euros por ano gastos num plantel que integra, só na frente de ataque, nomes como Messi, Neymar e Mbappé... (Fotos Reuters, Getty Images e Instagram)