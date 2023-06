PSG perdeu mas acabou época em festa: até Neymar apareceu no 'adeus' de Messi e Ramos

Os jogadores e restantes elementos do staff técnico do PSG celebraram, este sábado, após a derrota () com o Clermont, a conquista do título nacional em França. Da homenagem a Sergio Rico, guarda-redes espanhol que se encontra em estado grave após uma queda de cavalo, às celebrações (ainda) com Lionel Messi e Sergio Ramos, a noite do PSG foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Destaque ainda a presença do tenista Novak Djokovic e dos atores Jamel Debouze e Franck Dubosc nas bancadas do Parque dos Príncipes.