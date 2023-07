PT281 Ultramarathon: as melhores imagens de mais uma aventura épica pela Beira Baixa

A Beira Baixa voltou a ser palco este fim de semana de uma das provas mais exigentes do panorama internacional. Pela oitava vez, dezenas de aventureiros desafiaram-se nos 281 quilómetros da PT281 Ultramarathon , uma prova que ligou Belmonte a Proença-a-Nova, com quase 6.500 metros de desnível. Tudo isto num desafio que tinha de ser concluído num tempo limite de 66 horas.



Mas mais do que o panorama desportivo, o que distingue a PT281 Ultramarathon é mesmo toda a sua envolência, tanto pelas paisagens e localidades que atravessa, tal como toda a resiliência, esforço e dor, companheirismo, amizade, amor ou harmonia, que os dezenas de atletas e centenas de pessoas que se cruzam por eles partilharam ao longo da o jornada.



Ao todo terminaram o desafio 50 atletas - provenientes de 8 nacionalidades -, tendo sido Marco Pinto o grande vencedor, com 36:51 horas para concluir os 281 quilómetros. Nas senhoras, Isabel Moleiro foi a melhor, concluindo esta verdadeira jornada de superação em 52:46 horas. Na prova feita em duplas, Sónia Nunes e Marisa Mendes venceram nas senhoras em 51:15, ao passo que Marco Duarte e Pedro Silva ganharam nos homens (38:41). Houve ainda espaço para um outro enorme desafio, com o ultramaratonista Sérgio Melo a concluir um percurso alternativo de 248 quilómetros a empurrar uma cadeira de rodas onde seguia Nuno Sobral (fundador da Associação Nuno Sobral).



Fotos: Matias Novo