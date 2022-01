PUMA apresenta 'Flare Pack': eis as novas armas de Neymar, Griezmann e Luis Suárez

Marca que tem ganho cada vez mais espaço no futebol mundial, a PUMA apresentou esta semana a mais recente Flare Pack, com o lançamento das chuteiras ULTRA 1.4 e FUTURE Z 1.2. Inspiradas nas atmosferas de jogo mais desafiantes do futebol mundial, o Flare Pack destaca-se pelo seu design e promete conquistar os adeptos.



Escolha de jogadores como Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ludmila da Silva ou Christian Pulisic, as ULTRA 1.4 Flare foram desenvolvidas para leveza e aceleração otimizada, com a aplicação da tecnologia MATRYXEVO ultraleve que combina fios de carbono técnicos e fios mono transparentes para criar um material de alta tecnologia incomparável. Já as FUTURE Z 1.2 Flare foram projetadas tendo em mente um ajuste e tração incomparáveis, permitindo movimentos multidirecionais explosivos e hiper-criatividade, sendo a escolha de estrelas como Neymar Jr., Ingrid Engen, Luis Suárez e Vicky Losada.



Ambos os modelos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira nas lojas da marca, tanto físicas como online.