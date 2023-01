Puma BMW MMS ULTRA SL: as chuteiras feitas para voar nos relvados

Desenvolvidas com inspiração nos carros do departamento de performance da BMW, o BMW M Motorsport, as novas chuteiras da Puma chegam ao mercado em edição limitada e prometem ajudar a potenciar ainda mais a velocidade de quem as usa.



Produzidas com material ULTRAWEAVE de elevado desempenho, apresentam uma parte superior ultrafina com fios superleves para otimização do suporte. A parte superior produzida com a pele especial GripControl Pro, fornece uma textura melhorada para um controlo decisivo sobre a bola e é combinada com uma sola PEBAX ultraleve para permitir movimentos de aceleração muito rápidos. A parte superior ULTRA SL é produzida com pelo menos 30% de materiais reciclados como um passo em direção a um futuro mais sustentável.



Antony, do Manchester United, foi o primeiro jogador a utilizá-las - no recente duelo diante do Wolverhampton - e é também a cara conhecida que serve para as apresentar ao mundo.