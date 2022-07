Puma lança chuteiras inspiradas na equipa de Fórmula 1 da Mercedes

Marca desportiva que há muito está associada à equipa Mercedes na Fórmula 1, a Puma lançou esta sexta-feira umas chuteiras de futebol inspiradas precisamente nas cores e no legado que vem sendo deixado pela formação britânica no principal campeonato de automobilismo mundial. De edição limitada, com lançamento exclusivo de mil pares, por 220€, as Mercedes-AMG Petronas F1 ULTRA 1.4 surgem na clássica colorway da equipa Diamond Silver e Spectra Green.