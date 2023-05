PUMA lança nova versão das lendárias chuteiras King

Modelo que se tornou lendário na história do futebol, por ter sido utilizado por jogadores como Eusébio, Pelé, Johan Cruyff, Lothar Matthäus ou Diego Maradona, as Puma KING ganham este ano uma nova versão, as Puma King Icon. Um modelo especial, que faz uso das mais recentes inovações da tecnologia e que conta com um pormenor muito especial, já que apresenta um colorway especial que combina as cores nacionais dos cinco ícones que, em conjunto, escreveram a história da PUMA, das KING e do futebol.