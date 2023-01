Puma renova oferta com as novas ULTRA Supercharge

A Puma lançou recentemente no mercado as novíssimas ULTRA Supercharge, umas chuteiras que a marca apresenta como super-leves, destinadas essencialmente a tirar aqueles segundos preciosos nos piques mais vigorosos. Projetadas para mudar o jogo proporcionando máxima velocidade, que pode ser a diferença entre ganhar ou perder, as novas chuteiras da Puma contam com a tecnologia especial ULTRAWEAVE, neste modelo melhorada com uma capa de TPU para proporcionar durabilidade elevada, com peso mínimo.



A edição PUMA ULTRA Supercharge encontra-se disponível em PUMA.com e lojas de futebol selecionadas a nível mundial.