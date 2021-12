«Quando o Papa conhece Deus...»: Ibrahimovic foi ao Vaticano e adeptos não se calaram

Ibrahimovic foi ao Vaticano e entregou duas prendas ao Papa Francisco: a camisola do clube e a sua biografia. "Sua Santidade, o senhor gosta do Milan?", perguntou Zlatan. O Papa... fintou o sueco e só agradeceu pelo livro. No seu Instagram, Ibra publicou uma fotografia do encontro com a simples legenda "paz e amor", identificando a conta oficial do Papa Francisco naquela rede social, e os seguidores do craque não tardaram a aplaudir e a... brincar: "O Papa conheceu, finalmente, Deus", pode ler-se em vários comentáros