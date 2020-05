Quarentena da namorada de João Félix deixa fãs com inveja

Margarida Corceiro soma e segue no Instagram: a namorada de João Félix continua a receber rasgados elogios dos seus seguidores ao mesmo tempo que leva o seu trabalho de manequim de vento em pompa. Ora, comentários não faltaram à última publicação da jovem atriz em biquíni e até houve quem dissesse que o jogador do At. Madrid de ter "adorado a quarentena" [Fotos Instagram]