Quatro portugueses integram o onze do ano da Premier League

Liverpool e Manchester City são os clubes com mais jogadores no onze do ano na Premier League, para o Observatório do Futebol. Há quatro portugueses entre os eleitos, numa seleção feita com base no índice de desempenho dos jogadores, os quais terão de ter, pelo menos, 900 minutos de jogo no campeonato desde o início da presente temporada para estarem sujeitos a esta eleição.