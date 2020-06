«Que look da Paula gostam mais?»: Futre pôs-se a brincar e já lhe falam... na Rita Pereira

"Que look da Paula gostam mais? Fariam 'match' no Tinder? A nova contratação para a equipa feminina do Atletico Madrid": as palavras são de Paulo Futre na legenda desta mesmas imagens que publicou no Instagram e qualquer semelhança do antigo internacional português com esta 'senhora' não são pura coincidência: sim, Futre também andou a brincar com a App Face e houve quem visse semelhanças com... Rita Pereira