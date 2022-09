«Que se f... a monarquia»: ingleses em choque com faixa de adeptos do Celtic

O Celtic empatou esta quarta-feira na visita ao terreno do Shakhtar (1-1) para a Liga dos Campeões, num jogo que ficou marcado por algumas faixas - relacionadas à morte da rainha Isabel II - visíveis nas bancadas onde estavam presentes os adeptos escoceses. "Que se f... a monarquia", podia ler-se numa delas. Noutra, os adeptos lembravam Michael Fagan, que em 1982 invadiu o Palácio de Buckingham, viu a rainha a dormir e... esteve à conversa com Sua Majestade. "Lamentamos pela tua perda, Michael Fagan", lia-se numa outra faixa dos adeptos escoceses, que trataram a situação como se o homem tivesse perdido um ente querido. Recorde-se que na Escócia já se votou, em várias ocasiões, a independência do Reino Unido. (: Lusa/EPA, Twitter)