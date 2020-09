Quem estava ao lado de Ronaldo no jogo em que marcou o primeiro golo pela Seleção Nacional

Quem diria que o Euro'2004, que contou com um arranque infeliz (derrota 1-2 diante da Grécia, na fase de grupos) e com um final ainda pior (derrota, também frente à seleção helénica, na final do torneio), seria uma prova de boas memórias para Cristiano Ronaldo. Afinal, apesar do desfecho que não seria de boa memória para os portugueses foi ali, no primeiro jogo, a 12 de junho de 2004, que o avançado deu início a uma das páginas mais bonitas do futebol português e da sua carreira. Hoje, depois de mais de 16 anos desde a sua estreia a marcar pela Seleção Nacional, o 'miúdo' que já veste as honras de capitão é o segundo melhor marcador da história por seleções com 101 golos marcados e está a apenas 8 de igualar o recorde do ex-internacional iraniano Ali Daei (109). Recorde aqui aqueles que foram os companheiros que viram desde perto o início desta história de amor entre Cristiano Ronaldo e a camisola da Seleção, seja desde o campo ou desde o banco de suplentes. [Imagens: Getty Images, Luís Vieira, Paulo Calado e Reuters]