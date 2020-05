Quem os viu e quem os vê: a mudança nestes craques impressiona

A tática é cada vez mais importante no futebol moderno mas a vertente física do jogo continua a ser determinante e muitos jogadores trabalham-na como ninguém. Ao longo dos últimos anos vários craques conseguiram mudanças verdadeiramente impressionantes no seu porte físico e outros fizeram-no já depois de deixarem os relvados. [Imagens: Instagrem, Reuters e Lusa/EPA]