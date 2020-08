Quem pode render Messi no Barcelona? 'Marca' analisa dados e coloca dois portugueses na lista

Com a ajuda de uma ferramenta de 'scouting', desenvolvida por um analista de dados, o jornal espanhol 'Marca' foi à procura na Europa dos jogadores mais habilitados para substituir Lionel Messi no Barcelona. Foram analisados parâmetros como passes em profundidade bem sucedidos, penáltis marcados, remates, precisão do passe no último terço, assistências, etc. Dessa análise 'nasceu' uma lista de 10 candidatos e entre eles estão dois portugueses. O jornal reduziu depois essa lista a cinco, em função dos que têm dados mais próximos do argentino. São eles Neymar, Mahrez, Dybala, Berghuis e Bruno Fernandes.