O Observatório do Futebol (CIES) publicou esta segunda-feira as previsões para as classificações finais de vários campeonatos europeus, resultantes de um modelo estatístico baseado em parâmetros como remates à baliza, remates no interior da área (tentados e concedidos), percentagem de posse de bola e passes realizados no último terço do terreno. Nesta galeria damos a conhecer as projeções elaboradas para 11 ligas, entre elas as 'Big 5' e a Liga NOS. [Imagens: CIES]