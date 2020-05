Adeptos do Olhanense percorreram este sábado as ruas da cidade de Olhão como forma de protesto contra a decisão da Federação Portuguesa de Futebol de decretar as subidas de Vizela e Arouca à 2ª liga, mantendo-se assim o emblema algarvio no Campeonato de Portugal. "Queremos justiça" foi a palavra de ordem na manifestação [Fotos: Filipe Farinha]