Rafa não é caso único: os craques que anunciaram o adeus prematuro às respetivas seleções

Rafa colocou esta segunda-feira fim à sua carreira na Seleção Nacional , alegando "razões de foro pessoal". Aos 29 anos, trata-se de um adeus prematudo do jogador do Benfica à seleção do seu país. Um caso que não é o único. Da lista apresentada, destaque para Lionel Messi que anunciou o adeus à seleção, mas regressou apenas três meses depois. [Créditos: Paulo Calado, Agência Lusa, Agência, Reuters, Getty Images, EPA e EFE]