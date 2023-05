E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Ausente do jogo com o Inter Milão devido a lesão, Rafael Leão foi figura pela forma como seguiu o encontro desta noite, da 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Primeiro era tudo sorrisos e até houve espaço para fotos com Novak Djokovic, Andriy Shevchenko e Samuel Eto'o. O pior foi depois...