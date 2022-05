Rali de Portugal: um salto empolgante e muito público em Vieira do Minho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Centenas de adeptos acordaram de madrugada para rumar às Zonas Espetáculo da classificativa de Vieira do Minho, a primeira de hoje do Rali de Portugal. O entusiasmo foi evidente no rosto dos espectadores, sobretudo dos que se posicionaram bem perto de um salto, o que normalmente gera momentos de grande euforia. Elfyn Evans, recorde-se, continua a ser o líder da classificação geral e Ricardo Teodósio o melhor português. [fotos: Luís Vieira/Movephoto]