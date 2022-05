Rali de Portugal: carros históricos do Mundial já chegaram à Exponor

Já chegaram à Exponor alguns dos carros que fizeram história no Mundial de Ralis, que assinala os 50 anos precisamente no Rali de Portugal, que arranca esta quinta-feira. Vão desfilar 18 carros nas superespeciais de Coimbra, Lousada e Porto e também na Power Stage de Fafe (aqui com cinco carros apenas). Walter Röhrl, campeão do Mundo em 1990 e 82, vai voltar à ação para conduzir um Opel Ascona 400 e um Audi Sport Quattro em Coimbra, Lousada e Porto, conduzindo só o Audi na Power Stage. Os carros estarão expostos na Exponor (Matosinhos), quartel-general do Rali de Portugal. [fotos: Automóvel Club de Portugal]