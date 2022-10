Rüdiger mostra 'marcas de guerra' após levar 20 pontos na cabeça: «Estamos vivos»

Antonio Rüdiger, central do Real Madrid, viveu esta terça-feira um misto de emoções no empate (1-1) frente ao Shakhtar para a Liga dos Campeões. O defesa dos merengues fez o golo da igualdade ao cair do pano (90+5'), mas saiu muito maltratado do lance com a cara coberta de sangue, acabando por levar 20 pontos na cabeça. "Estamos vivos", escreveu nas redes sociais após a partida. (: Reuters, Lusa/EPA, Instagram)