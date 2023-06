Real Madrid comanda lista milionária da 'Forbes': saiba quanto valem os 30 clubes mais valiosos do mundo

A 'Forbes' atualizou a lista das 30 equipas mais valiosas do Mundo, com o Real Madrid a voltar a surgir no topo, à frente de Manchester United e Barcelona. Em média, cada equipa deste top-30 vale 2.17 mil milhões de euros, sendo que o Real Madrid vale quase o triplo do valor médio. Nota para a presença de sete equipas da Major League Soccer e de uma inglesa que... desceu de divisão.